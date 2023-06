Bologna, Posch: "Sarebbe allettante giocare per la Roma, ma niente di concreto"

90Minuten - Stephan Posch, difensore del Bologna, apre a un trasferimento alla Roma. Il difensore ha parlato ai microfoni del portale e ha commentato le voci che vorrebbero Mourinho e la Roma interessati a lui: "Ovviamente sarebbe allettante, non c'è bisogno di parlarne. Non c'è niente di certo, finché non c'è nulla di concreto non bisogna pensarci. Sono sotto contratto, ma non puoi mai dire con certezza quanto rimarrai. Il Bologna mi ha riscatto e sono felice qui, mi trovo bene con l'allenatore. Gioco sempre e le cose sono andate bene".

