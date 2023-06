Maitland-Niles dopo i 6 mesi trascorsi alla Roma ha passato l'ultima stagione in prestito al Southampton raccogliendo 22 presenze e un assist in Premier League. L'esterno inglese classe 1997 inizierà una nuova avventura dal prossimo luglio visto che l'Arsenal ha comunicato oggi che non gli verrà rinnovato il contratto.

(arsenal.com)

