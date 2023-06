Antonelli (ag. Udogie): "Sarebbe da Roma, Inter o Napoli, ma andrà al Tottenham"

Radio Crc - Il futuro di Destiny Udogie è già scritto ed è al Tottenham, ma le voci di mercato sul suo conto non accennano a spegnersi. Il suo agente Stefano Antonelli ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica, accostando a sorpresa il proprio assistito a Roma, Napoli e Inter, nonostante sia troppo tardi. Le sue parole:

"Andrà al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli, come lo sarebbe per la Roma o per l’Inter per esempio. Tutti danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l’Europeo. Oggi penso che gli appartenga, ma deciderà Mancini".