Sassuolo, Frattesi: "La Premier League mi affascina"

SKY SPORT - Dopo la sconfitta per 4-2 per mano dell'Inter a San Siro nella 35esima giornata di campionato, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, oggi in gol e a lungo accostato alla Roma in chiave mercato, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva: "I complimenti di Marotta? Lo stadio dà motivazioni importanti, come a Roma e a Napoli. Da avversario è ancora più bello: avere contro 70mila persone è una sfida con tutto il pubblico. Speravamo di portare a casa un pareggio, sarebbe stato più giusto. La mia crescita? Tecnicamente devo migliorare con il sinistro sia nel tiro sia nella scelta, sarebbero gol in più. Psicologicamente non è stato facile e ringrazio mister Dionisi che ieri mi ha mandato un bel messaggio: non ho fatto questa settimana proprio al massimo perché sono stanco e nel finale di stagione ci sta, il mister mi ha detto di stare tranquillo e di dare tutto nelle ultime partite", le sue dichiarazioni.

Frattesi ha concluso anche commentando il suo futuro: "Il mio carattere può essere la mia forza e la mia debolezza. Sono sempre insoddisfatto e abbastanza nervoso perché cerco sempre di fare le cose nella maniera perfetta. Se si vuole arrivare ad essere un giocatore top credo che questa sia la strada. Futuro in Italia o all'estero? La Premier League mi affascina, conosciamo l'intensità e il metodo di lavoro delle squadre inglesi. Un giorno mi piacerebbe provare quest'esperienza per aumentare il mio bagaglio culturale e vedere come si lavora all'estero".