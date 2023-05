Sassuolo, Carnevali: "Frattesi ha richieste in Italia e in Premier League"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'evento 'Il Foglio Sportivo 2023'. Il dirigente del club neroverde si è soffermato anche su futuro di Davide Frattesi, seguito dalla Roma con particolare attenzione soprattutto nelle ultime sessioni di calciomercato. Ecco le sue parole.

Il pezzo pregiato del prossimo mercato sarà Frattesi?

"Spero non solo lui… Ha richieste in Italia, ma anche in Premier League: è un giocatore con caratteristiche diverse da tanti altri".