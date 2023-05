Sassuolo, Carnevali: "Frattesi? Forse l'opportunità migliore non arriva da Milan, Juve o Napoli, ma dalla Premier"

SKY SPORT - Intervistato dall'emittente televisiva durante la cena di beneficenza organizzata dalla Lega Serie A, l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è soffermato anche sulla situazione di Davide Frattesi, in passato accostato alla Roma, squadra però mai citata dal dirigente neroverde, al contrario di Milan, Juventus e Napoli. Queste le sue parole:

Frattesi indirizzato verso Milan, Juve o Napoli?

"Ti dico la verità, non ho parlato con lui su quali di queste tre società e o qualche altra società possa essere interessato perché sto cercando di capire l'opportunità migliore per noi. Forse l'opportunità migliore non arriva da queste società, ma dalla Premier. Penso sia prematuro ora parlare con lui, ma valuteremo tutti insieme. Cercheremo di capire se c'è veramente una richiesta importante da parte di una di queste tre società italiane e al momento non c'è assolutamente nulla"