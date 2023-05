Calciomercato Roma: Wijnaldum sarà riscattato solo con uno sconto su cartellino e stipendio. Pressing su Tielemans

Nemanja Matic, Edoardo Bove e Bryan Cristante sono gli unici centrocampisti della Roma certi di restare in giallorosso anche durante la prossima stagione. Lo scrive la testata specializzata in calciomercato, che spiega come Mady Camara sia destinato a tornare in Grecia, mentre Benjamin Tahirovic dovrebbe partire in prestito.

Se Houssem Aouar prenderà numericamente il posto del giocatore di proprietà dell'Olympiakos, molte delle strategie in entrata della Roma dipenderanno dal riscatto di Georginio Wijnaldum. Questo potrà verificarsi soltanto a due condizioni: un maxi sconto del Psg e una forte riduzione dell'ingaggio da parte dell'olandese.

Intanto, i giallorossi hanno alzato il pressing su Youri Tielemans, che si libererà a zero dal Leicester, chiede 3 milioni di euro di stipendio e piace molto a José Mourinho.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE