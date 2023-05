Calciomercato Roma, dalla Spagna: tutti pazzi per Umtiti. Sul difensore anche Inter, Milan e alcuni club di Ligue 1

Samuel Umtiti sta disputando una buonissima stagione con la maglia del Lecce e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di numerose società. Secondo quanto riportato dal sito sportivo spagnolo, il Lecce proverà a riscattarlo dal Barcellona per circa 4 milioni di euro, ma non sarà facile convincere il calciatore ad accettare l'offerta qualora dovessero arrivare proposte concrete da parte dei top club. Terminato il prestito al Lecce al termine di questa stagione, il ventinovenne tornerà al Barcellona, ma sarà ceduto poiché non rientra nel progetto di Xavi. Oltre alla Roma, Umtiti piace anche a Inter, Milan e alcuni club di Ligue 1.

(sport.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE