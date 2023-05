Si prospetta una nuova sfida tra Roma e Juventus sul mercato. I giallorossi, infatti, si sono mossi da tempo per imbastire una trattativa con il Lecce per Morten Hjulmand, centrocampista e capitano dei salentini. Come riporta la testata specializzata in calciomercato, però, sul ventitreenne ci sono anche i bianconeri, ben impressionati dall'ottimo campionato disputato dal danese e pronti a recuperare terreno sulla Roma.

(calciomercato.com)

