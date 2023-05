Calciomercato Roma, Rony Lopes: "Sarebbe bello lavorare per Mourinho"

CALCIOMERCATO.COM - Di proprietà del Siviglia ma in prestito al Troyes, Rony Lopes è un giocatore offensivo di piede mancino che dopo aver girato molto tra Portogallo, dov'è cresciuto calcisticamente, Inghilterra, Francia, Grecia e Spagna, e tra un anno sarà senza contratto.

Ha mai conosciuto José Mourinho? La Roma sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche...

"Non ho mai incontrato José Mourinho. Sono un fan del suo lavoro e di ciò che ha fatto e fa nel calcio. È portoghese e mi piace anche per questo. Sarebbe bello lavorare per uno dei migliori allenatori al mondo"