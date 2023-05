Calciomercato Roma: principio di accordo per N'Dicka a parametro zero. Pronto un quadriennale da 3 milioni a stagione

La Roma ha raggiunto un principio di accordo per portare nella Capitale a parametro zero Evan N'Dicka, difensore centrale dell'Eintracht Francoforte il cui contratto scadrà a giugno. Lo riporta la testata sportiva, aggiungendo che l'accordo prevede la firma del classe 1999 per quattro anni, con uno stipendio di circa 3 milioni di euro, bonus compresi. Qualche giorno fa, tre componenti dell'agenzia che cura gli interessi di N'Dicka si erano fatti fotografare a Trigoria in compagnia di José Mourinho. Un probabile indizio, questo, della trattativa in atto per portare il francese a Trigoria.

(goal.com)

