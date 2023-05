Calciomercato Roma: Mourinho pensa ad Arnautovic, c'è anche il Milan

Ma, una volta passate queste tre giornate di campionato, Marko Arnautovic sarà ancora un giocatore del Bologna? Il contratto dice di sì. Le sirene chissà. Marko Arnautovic ha ancora due anni di accordo con il Bologna che a livello di emolumenti gli riconosce 3 milioni di euro all'anno. E ha comprato casa alle porte della città.

Motta non ha alcun problema ma ha sempre ragionato - e sempre ragionerà - allo stesso modo: il cognome non conta e il passato non conta se in allenamento non hai mostrato tutto quello che dovrai poi riflettere in partita.

Morale: tutto è da scrivere, detto che Mourinho ad Arna ha pensato da tempo e che il Milan... di più.

(Gasport)