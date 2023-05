Calciomercato Roma: mezza Europa su Tielemans. Ci sono anche i giallorossi

Sembra lontano da Leicester Il futuro di Yuri Tielemans, soprattutto in caso di retrocessione delle Foxes in Championship. Il centrocampista belga a luglio si libererà gratis dal club inglese, e questo ha spinto molte squadre ad interessarsi a lui. Le inglesi appaiono in pole position, su tutte l'Arsenal, ma anche Newcastle e Manchester United. Timidi sondaggi sono arrivati anche da Barcellona e Real Madrid, mentre in Serie A piace a Juventus e Roma, che ci ha provato più attivamente. La pista giallorossa, però, si è un po’ raffreddata dopo l’accelerazione per Aouar.

(calciomercato.com)

