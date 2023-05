Calciomercato Roma: la priorità di El Shaarawy è il rinnovo con i giallorossi, ma sullo sfondo c'è il Milan

Il rinnovo con la Roma resta la priorità, ma sullo sfondo c'è la possibilità di un ritorno al Milan a parametro zero. È questa la situazione di Stephan El Shaarawy, il cui contratto con i giallorossi scadrà il prossimo 30 giugno. Nelle scorse settimane ci sono stati contatti tra l'entourage del Faraone e la società giallorossa, i quali si sono dati appuntamento al termine della stagione per discutere un prolungamento dell'accordo. Nel caso in cui, però, questo non dovesse arrivare, il Milan potrebbe rappresentare un'idea alternativa, visto che il numero 92 della Roma, con le cessioni di Ante Rebic e Divock Origi, rappresenterebbe una soluzione a basso impatto economico e corroborerebbe anche la lista rossonera dei giocatori cresciuti nei vivai italiani. Al momento, comunque, non si registrano contatti tra gli agenti di El Shaarawy e la dirigenza del Milan.

(calciomercato.com)

