Calciomercato Roma: incontro con l'entourage di Arnautovic, ma l'austriaco preferisce il Milan ai giallorossi

Marko Arnautovic vuole trasferirsi al Milan, club che preferisce alla Roma, la quale nelle scorse settimane ha incontrato l'entourage del centravanti del Bologna, che è però deciso a preferire i rossoneri al forte pressing della società capitolina. Lo riporta il sito della testata romana, che spiega come i felsinei abbiano aperto a una cessione dell'austriaco, chiedendo 6.5 milioni di euro. Troppi per il Milan, che non vorrebbe spingersi oltre i 3.5. I rossoneri restano comunque in vantaggio sull'ex attaccante del Southampton e contano di chiudere la trattativa con il Bologna nelle prossime settimane, mentre la Roma insegue con un certo distacco.

(repubblica.it)

