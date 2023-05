Calciomercato Roma: in caso di addio di Mourinho piacciono Conte e Nagelsmann

[...] Un altro big della panchina che potrebbe lasciare è José Mourinho, ma prima della finale di mercoledì a Budapest e anche dell'ultima giornata di campionato, di domenica, è un argomento tabù anche per lo stesso 'Special One', che piace sempre a una parte della dirigenza del Psg. Dalla quale però vorrebbe avere la notizia della permanenza per un altro anno a Parigi di Lionel Messi. Intanto si è saputo proprio oggi, per bocca del diretto interessato, che Kylian Mbappé resterà. Quanto alla Roma, i Friedkin ritengono di non dover affrontare la questione dell'allenatore in quanto 'Mou' ha un altro anno di contratto, ma se il portoghese dovesse dimettersi dovranno per forza mettere mano alla situazione. I nomi 'caldi' sono quelli di Antonio Conte e Julian Nagelsmann, ma è tutto ancora molto aleatorio, perché la piazza vuole fortemente la conferma di Mourinho. [...]

