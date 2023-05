Calciomercato Roma: il Psg non è su Mourinho. Confronto con i Friedkin a fine stagione, vicino anche l'arrivo di Ndicka per convincerlo a restare

Al momento, il Psg non sta valutando il profilo di José Mourinho come nuovo allenatore. Lo scrive la testata specializzata nel calciomercato, che aggiunge come a fine stagione lo Special One avrà un confronto con la società giallorossa per delineare i progetti futuri. Il portoghese chiede rinforzi e il general manager Tiago Pinto sta provando ad accontentarlo, visto che Houssem Aouar si legherà presto ai capitolini con un contratto quinquennale, stessa durata dell'accordo pronto per essere firmato da Evan Ndicka, che guadagnerebbe 2 milioni a stagione.

(calciomercato.com)

