La Roma sta valutando diversi profili per il reparto offensivo e tra questi ci sarebbe anche Sadio Mané. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, José Mourinho apprezza moltissimo l'attaccante senegalese e, nel caso in cui lo Special One dovesse rimanere sulla panchina giallorossa, il club capitolino potrebbe sondare il terreno. Arrivato al Bayern Monaco questa estate, il trentunenne sarà ceduto a causa dei cattivi rapporti con lo spogliatoio.

