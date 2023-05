Calciomercato Roma, dall'Irlanda: giallorossi interessati a Evan Ferguson del Brighton

Non solo svincolati, la Roma si muove anche sul mercato dei giovani. Come scrive il portale irlandese, infatti, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Evan Ferguson, attaccante classe 2004 del Brighton. Il giovane irlandese è una delle sorprese di questa stagione in Premier League e ha attirato su di sé l'attenzione di diversi top club. In Inghilterra, infatti, piace anche a Manchester United, Tottenham e Chelsea. Ha rinnovato da poco con il Brighton e difficilmente il club inglese lo lascerà partire questa estate. Nonostante ciò, Mourinho lo ha inserito nella sua lista dei desideri.

(irishmirror.ie)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE