Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Tottenham cerca un nuovo ds, valutato anche Pinto

Dopo l'addio di Fabio Paratici, il Tottenham è al lavoro per cercare un nuovo direttore sportivo. Il presidente del club inglese Daniel Levy ha nominato Scott Munn per la carica di Chief Football Officer e, secondo le informazioni che provengono dall'Inghilterra, vorrebbe un nuovo ds in vista della finestra estiva di calciomercato. Tra i profili valutati dalla dirigenza degli Spurs ci sarebbe anche quello del General Manager giallorosso Tiago Pinto, accostato nei giorni scorsi al West Ham. Monitorato anche Markus Krosche.

