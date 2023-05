Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Aston Villa su Abraham, c'è fiducia di acquistarlo in estate

Tammy Abraham, alla sua seconda stagione in giallorosso, ha attirato l'interesse di alcuni club europei. Secondo le indiscrezioni che giungono dall'Inghilterra, l'Aston Villa sarebbe intenzionato ad acquistare il centravanti inglese nella finestra estiva di calciomercato e c'è fiducia di poter completare l'operazione. Sabato scorso allo Stadio Olimpico, inoltre, erano presenti vari osservatori di alcuni dei più importanti club europei per assistere a Roma-Milan: Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Psg e Bayern Monaco. Per alcuni il motivo era proprio monitorare Abraham.

Inoltre, secondo quanto riferito, l'Aston Villa per assicurarsi Abraham - che in passato ha già vestito la maglia della squadra inglese in prestito dal Chelsea - sarebbe pronto a investire almeno 40 milioni di sterline.

(90min.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE