Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: ai giallorossi piace Hwang Hee-chan. Sul giocatore anche Tottenham, Newcastle e Aston Villa

In attesa di capire quale sarà il futuro di Abraham e Belotti, la Roma monitora il mercato degli attaccanti. Come scrivono in Inghilterra, nel mirino di Josè Mourinho sarebbe finito l'attaccante del Wolverhampton Hwang Hee-chan, sudcoreano classe 1996. Sul giocatore, però, c'è la concorrenza di molte squadre di Premier League: dal Tottenham all'Aston Villa fino al Newcastle, che vuole rinforzare l'attacco dopo l'approdo in Champions League. Il tecnico dei Wolves, Lopetegui, ha chiesto al club di concretizzare l'eventuale cessione in tempi brevi, il che significa che i pretendenti di Hwang dovranno presentare un'offerta nelle prossime settimane.

