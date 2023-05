Calciomercato Roma, dalla Spagna: sei club della Premier League su Abraham

Tammy Abraham interessa a sei club della Premier League. Secondo quanto riporta il portale spagnolo, il centravanti della Roma sarebbe finito nei radar di Chelsea, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Newcastle e Aston Villa.

I Blues hanno dalla loro la possibilità di attivare la clausola di recompra presente nel contratto che due estati fa ha legato l'inglese alla Roma, mentre gli Spurs lo valutano come sostituto del possibile partente Harry Kane. Se per i Red Devils Abraham rappresenta un'alternativa economica rispetto agli altri nomi presenti nella loro lista di numeri 9, la squadra allenata da Jurgen Klopp potrebbe pensare a lui come sostituto di Roberto Firmino, che lascerà Anfield a fine stagione. Il Newcastle, poi, potrebbe decidere di fare un investimento importante sul classe '97, mentre un suo ritorno all'Aston Villa appare più complesso, poiché rischierebbe di diventare la riserva di Ollie Watkins.

(fichajes.net)

