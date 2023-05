La grande stagione di Samuel Umtiti con la maglia del Lecce non è passata inosservata. Dopo anni difficili al Barcellona, il difensore centrale sembra rinato in Italia e sta disputando un ottimo campionato. Il ventinovenne si trova in Salento con la formula del prestito secco, motivo per cui al termine dell'annata tornerà nel club blaugrana. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, Umtiti interessa particolarmente a Roma e Inter.

(mundodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE