Calciomercato Roma, dalla Francia: Mourinho non è l'obiettivo numero uno del PSG. Nessuna trattativa avviata con il ds Campos

Il futuro di José Mourinho è ancora in bilico. Lo Special One è legato alla Roma fino al 2024 ma, nonostante questo, si fanno sempre più insistenti le voci che lo accostano alla panchina del PSG al posto di Christophe Galtier. Secondo quanto riportato dal sito francese, la società parigina è alla ricerca di un nuovo allenatore ma lo Special One non è l'obiettivo principale. Inoltre non è stata avviata alcuna trattativa concreta tra l’agente di Mourinho, Jorge Mendes, e il direttore sportivo del PSG, Luis Campos.

(leparisien.fr)

