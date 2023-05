Calciomercato Roma: bozza di accordo con Ndicka. Quadriennale da 2 milioni a stagione

Tra i nomi più interessanti che il prossimo 30 giugno saranno liberi di accordarsi a costo zero, c'è di certo Evan Ndicka, centrale mancino classe 1999 dell'Eintracht. Alcuni giorni fa è stata pubblicata la foto che ritraeva i rappresentanti della sua agenzia a Trigoria con José Mourinho.

E secondo quanto scrive il portale di mercato, c'è una bozza d'accordo tra la Roma e Ndicka per un quadriennale da 2 milioni di euro più bonus all'anno. Per i giallorossi si avvicina dunque un altro colpo a parametro zero dopo quello di Aouar.

(calciomercato.com)

