Calciomercato Roma: Aouar dovrebbe sostituire Wijnaldum. Se vorrà restare, l'olandese dovrà dimezzarsi lo stipendio

L'arrivo a parametro zero di Houssem Aouar, già chiuso da Tiago Pinto, va letto anche nell'ottica dell'addio, quasi scritto, di Georginio Wijnaldum. Come riporta la testata specializzata in calciomercato, il problema maggiore che si pone per il riscatto dell'olandese dal Psg (fissato a 8 milioni, la Roma dovrebbe ridiscutere il prezzo) riguarda l'ingaggio dell'ex giocatore del Liverpool. Gini guadagna 7 milioni netti a Parigi, ma se volesse proseguire la sua carriera in giallorosso dovrebbe arrivare quasi a dimezzarsi lo stipendio.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE