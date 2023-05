Calciomercato Roma: anche la Lazio interessata a Marcos Leonardo

Tiago Pinto è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione e tra i vari nomi circolati c'è anche quello di Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos. Il brasiliano ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto per un'offerta intorno ai 20 milioni. Il calciatore non è seguito solamente dalla Roma, che potrebbe avere una corsia preferenziale grazie alla presenza di Paulo Roberto Falcao (coordinatore sportivo del Santos), ma in questi giorni si è inserita nella corsa la Lazio. Anche il Napoli ha allacciato dei contatti, al momento però i giallorossi restano i più interessati al talento brasiliano.

(calciomercato.com)

