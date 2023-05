Calciomercato, il Brighton su Frattesi: 40 milioni la richiesta del Sassuolo

Come nella scorsa estate, anche la prossima pare poter promettere diverse voci di mercato per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, cresciuto nella Roma che lo ha trattato a lungo un anno fa, è tra gli obiettivi di De Zerbi per rinforzare il Brighton. La richiesta di 40 milioni da parte del Sassuolo, dove il tecnico ha già avuto con se Frattesi, non spaventa gli inglesi.

Una cifra che invece, in Italia, sembra più difficile da far coincidere con le possibilità di Inter o Juventus, tra le squadre che si sono interessate al centrocampista classe 1999.

(calciomercato.com)

