Calciomercato, dall'Inghilterra: Xhaka potrebbe lasciare l'Arsenal per accasarsi al Leverkusen. Nell'estate 2021 fu a un passo dalla Roma

Granit Xhaka potrebbe lasciare l'Arsenal per trasferirsi al Bayer Leverkusen. Lo riporta il tabloid inglese, che spiega come le Aspirine abbiano offerto al centrocampista svizzero la possibilità di tornare in Bundesliga, dopo l'esperienza con il Borussia Monchengladbach. I tedeschi gli hanno prospettato la possibilità di un contratto a lungo termine e i Gunners sarebbero pronti a lasciarlo andare per circa 15 milioni di sterline, da reinvestire poi nella trattativa per Declan Rice. Nell'estate del 2021 Xhaka fu a un passo dall'arrivo alla Roma, ma l'affare saltò per via delle richieste troppo esose da parte del club inglese.

