Calciomercato: dall'Inghilterra interesse per Zaniolo

Grandi offerte per le stelle del Galatasaray Sacha Boey e Victor Nelsson. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i turchi si trovano in Inghilterra in trattativa per la cessione di questi giocatori. Al momento due club sono interessati ma il Galatasaray prenderà in considerazione offerte a partire da 25 milioni ciascuno. C'è interesse dall'Inghilterra anche per Nicolò Zaniolo. L'ex Roma ha una clausola rescissoria da 35 milioni.

Members of Galatasaray board are in UK for negotiations. Two English clubs are keen on signing Sacha Boey and Victor Nelsson. ???? #transfers

Gala will only consider bids for more than €25m for Boey; same for Nelsson. There’s also interest in Nicoló Zaniolo [€35m clause]. pic.twitter.com/BJGb4TpaGS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2023