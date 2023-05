Calciomercato, addio Xhaka-Arsenal a fine stagione: il centrocampista verso il Bayer Leverkusen per 15 milioni

Vicino a vestire la maglia della Roma in passato, in estate Granit Xhaka è pronto a lasciare l'Arsenal: secondo le informazioni del giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, non sono in corso trattative per un nuovo accordo tra il centrocampista, in scadenza nel 2024, e i Gunners e le parti prevedono di separarsi a giugno.

È in fase avanzata la trattativa per il trasferimento dello svizzero classe 1992 al Bayer Leverkusen per 15 milioni di euro ed è vicino l'accordo tra il club tedesco e Xhaka per un contratto quadriennale.