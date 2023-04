Sassuolo, Frattesi: "Mercato? L'anno scorso qualcuno non ha creduto in me, non porto rancore" (VIDEO)

DAZN - A lungo cercato dalla Roma sul mercato e nuovamente accostato di recente, Davide Frattesi ha rilasciato un'intervista al format "1 VS 1" della piattaforma sportiva ed ha commentato anche le voci di mercato che lo riguardano. Le dichiarazioni del centrocampista classe 1999 del Sassuolo:

Come vivi le voci di mercato?

"Sicuramente diversamente rispetto all'anno scorso. Dopo un anno uno ci fa il callo, ora vado avanti tranquillamente. L'anno scorso chiedevo in giro, ma è sbagliato perché perdi il focus e rischi di fare figuracce, come poi ho fatto ad inizio stagione dopo l'anno scorso e il mercato... Non avevo affrontato bene quel periodo e si vedeva in campo".

C'è delusione forse?

"Più rispetto alle notizie. Escono ogni giorno, ma ormai non mi interessa più niente e non le leggo. È più quello che delusione. Ogni società fa le sue scelte, non porto rancore a nessuno, anzi. Prendo tutto come uno stimolo. Se l'anno scorso nessuno mi ha acquistato o non ha creduto abbastanza in me forse non ero pronto e quest'anno voglio dimostrare che lo sono e già lo ero".