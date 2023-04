Sassuolo, Carnevali: "Frattesi e Berardi via in un colpo solo? No, ma uno dei due potrebbe partire"

RAI SPORT HD - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio per 1-1 contro il Torino. Tra i vari temi trattati, l'ad del club neroverde si è soffermato sul possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Calcio Totale'.

Frattesi potrebbe andare alla Roma? Con Berardi alla Lazio?

"Tutti e due no. Magari partirà uno solo ma privarsi di due giocatori così in un colpo solo non va bene".