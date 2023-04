Calciomercato Roma: si continua a lavorare per il rinnovo di Dybala, maggio il mese decisivo

La Roma continua a lavorare per modificare la clausola presente nel contratto di Paulo Dybala. Lo scrive la testata specializzata nel calciomercato, che chiarisce come la società giallorossa si stia muovendo a fari spenti insieme all'entourage della Joya e le due parti stiano andando avanti a piccoli passi verso il rinnovo del contratto dell'argentino. Sarà maggio il mese decisivo per il prolungamento del contratto fino al 2026, con adeguamento dell'ingaggio, del numero 21 giallorosso.

(tuttomercatoweb.com)

