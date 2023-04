Calciomercato Roma, si avvicina la permanenza di Dybala e Mourinho: la Joya vuole restare e la Capitale è l'opzione preferita dal portoghese

Aumentano le probabilità di permanenza in giallorosso di José Mourinho e Paulo Dybala nella prossima stagione. Come riporta la testata specializzata nel calciomercato, infatti, negli ultimi giorni la Joya ha fatto capire di voler restare a Roma anche il prossimo anno. L'argentino può esercitare un rinnovo automatico con aumento dello stipendio ed eliminazione della clausola rescissoria e la società giallorossa ha già dato l'ok al prolungamento del suo numero 21, ma per la permanenza di Dybala sarà decisiva quella dello Special One.

Per il tecnico portoghese la Roma resta l'opzione preferita anche in vista della prossima stagione e nel post partita di giovedì ha dichiarato di essere felice nella Capitale. I Friedkin sono pronti a discutere il rinnovo di Mourinho (il cui contratto scade nel 2024), ma soltanto a fine stagione. Intanto, però, la proprietà sta muovendo passi concreti per accontentare il suo allenatore: dai rinnovi di Nemanja Matic e Chris Smalling, alle trattative per portare a Roma Houssem Aouar e Evan Ndicka, senza dimenticare l’arrivo come Ceo di Lina Souloukou, che si avvicina molto alle figure dirigenziali della Premier.

(calciomercato.com)

