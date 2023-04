Calciomercato Roma, l'Hull City si muove per Reynolds: inglesi pronti a prenderlo anche a titolo definitivo

L'Hull City si aggiunge alla corsa per Bryan Reynolds. Secondo quanto riportato dal sito di calciomercato, nelle ultime ore il club inglese, militante in Championship, ha manifestato in modo ufficiale il proprio interesse per il terzino di proprietà della Roma ma in prestito al Westerloo, in Belgio, dicendosi pronta a considerare anche un acquisto a titolo definitivo. Sullo statunitense, che il club belga potrebbe riscattare per 7 milioni di euro, ci sono anche Swansea e Watford.

(calciomercato.it)

