Calciomercato Roma, la strategia per riscattare Wijnaldum: sconto del Psg e abbassamento dello stipendio

Uno sconto sul prezzo pattuito la scorsa estate, per cui non dovrebbero esserci problemi, e l'abbassamento dello stipendio del giocatore. Sono queste le condizioni che sta studiando la Roma per arrivare al riscatto di Georginio Wijnaldum dal Psg. Come riporta la testata specializzata in calciomercato, i giallorossi non dovrebbero, infatti, spendere i 9 milioni previsti dall'accordo di qualche mese fa, grazie agli ottimi rapporti che hanno con i parigini. La società capitolina, poi, dovrà trattare anche con il giocatore, per il cui ingaggio potrebbe sfruttare anche il Decreto Crescita.

