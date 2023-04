Calciomercato Roma: Juventus e Inter in pole position per Frattesi, giallorossi terzi incomodi

Sarà derby d’Italia per Davide Frattesi, con la Roma terzo incomodo piuttosto scomodo. L’estate scorsa sembrava promesso sposo dei giallorossi e che il matrimonio possa celebrarsi tra un paio di mesi non è uno scenario da escludere, ma visto come sono andate le cose con il Sassuolo che non ha ceduto al corteggiamento romanista, è possibile che si valutino altre piste. Pure fuori dall’Italia.

La volontà del calciatore può fare la differenza e il centrocampista neroverde valuterà proposte e progetti sapendo che Juventus e Inter sono in pole position. I bianconeri devono prima capire quale sarà la posizione di Rabiot, concatenata pure alle sentenze che arriveranno nelle prossime settimane dai vari organi preposti per capire se la Juventus avrà posto in Europa nella prossima stagione. Frattesi è il nome più caldo per sostituirlo.

Dalla parte interista, c’è la consapevolezza di dover ristrutturare il centrocampo per la prossima stagione: Gagliardini non dovrebbe rinnovare il contratto e andrà sostituito, molto probabile anche l’addio di Brozovic. I rapporti tra il club nerazzurro e l’agente di Frattesi sono ottimi, inoltre il gioiellino del Sassuolo piace perché versatile e in grado di ricoprire più ruoli in mediana. In caso di conquista di un posto in Champions League, l’Inter avrebbe le risorse per effettuare un investimento; al contrario, probabile invece che si punti su un parametro zero.

