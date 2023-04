Calciomercato Roma: ieri sera incontro tra Pinto e il fratello-agente di El Shaarawy per parlare del rinnovo. Presente anche il Faraone per una decina di minuti

Il futuro di Stephan El Shaarawy è ancora in bilico, ma a breve verrà presa una decisione definitiva. L'attaccante è legato alla Roma da un contratto in scadenza a giugno, ma la società giallorossa può esercitare l'opzione di rinnovo annuale entro maggio. I capitolini sono al lavoro per prolungare la permanenza del calciatore per più di un anno e anche lui stesso sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio (attualmente percepisce 3,5 milioni di euro all'anno) pur di rimanere. Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, nella serata di ieri, all'interno dell'albergo che ospita la Roma nel soggiorno a Torino, si è tenuto un incontro tra il general manager Tiago Pinto e Manuel El Shaarawy, il fratello-agente di Stephan. I due hanno parlato del rinnovo in quella che è stata una chiacchierata molto cordiale e alla quale ha preso parte anche l'esterno offensivo per una decina di minuti.

