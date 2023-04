Calciomercato Roma: i giallorossi pensano al riscatto di Llorente, ma il Leeds dovrà abbassare le pretese. Lo spagnolo piace anche al Villarreal

La Roma ha scoperto Diego Llorente. [...] Nell’ultimo mese ha dimostrato di meritare la fiducia di Mou. A farne le spese è stato Roger Ibañez che, dopo l’ennesimo disastro commesso nel derby, sembra aver perso posizione tra i fedelissimi del tecnico. [...] Nel frattempo il rendimento dell’ex Leeds potrebbe presto portare il club a fare alcune importanti riflessioni sul suo riscatto. Arrivato a gennaio in prestito oneroso - 500mila euro - per trattenerlo a Trigoria anche il prossimo anno, a fine stagione la Roma dovrà versare 18 milioni nelle casse dei Whites. Un prezzo importante, che al Fulvio Bernardini potrebbero provare a rinegoziare con il Leeds, con l’obiettivo di abbassare le richieste degli inglesi. Al momento non è stata intavolata nessuna trattativa in tal senso, ma se Llorente dovesse continuare a dimostrarsi un valore aggiunto per la rosa giallorossa, a fine stagione le cose potrebbero cambiare.

Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, i giallorossi non sono intenzionati a esercitare il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Diego Llorente. In estate quindi il difensore centrale spagnolo potrebbe lasciare la Capitale per tornare in Spagna, dove è seguito con grande attenzione dal Villarreal. Il 'submarino amarillo' è in contatto diretto con il Leeds per assicurarsi il ventinovenne.

