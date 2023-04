A lungo accostato alla Roma e ad un passo dal ritorno in giallorosso la scorsa estate, Davide Frattesi piace anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Secondo le informazioni del portale dedicato al calciomercato, il club inglese proverà ad assicurarsi il centrocampista in estate mettendo sul piatto cifre importanti: i contatti sono già in corso per convincere il classe '99, intenzionato a dare priorità alle offerte italiane, ad accettare il trasferimento in Inghilterra.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE