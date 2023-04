Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mourinho tra i candidati per la panchina del Brasile

José Mourinho ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2024, ma la sua permanenza al termine di questa stagione è ancora in bilico. Secondo quanto rivelato dal sito britannico, l'allenatore portoghese è tra i candidati per diventare il commissario tecnico del Brasile. L'obiettivo principale della Selecao resta Carlo Ancelotti, ma in caso di mancato accordo i verdeoro starebbero valutando anche il profilo dello Special One, il quale è molto apprezzato per il suo curriculum, il carisma e la capacità di parlare la lingua. Tuttavia resta un'operazione complicata poiché il contratto di Mourinho scade tra un anno. In pole ci sono anche Jorge Jesus, Fernando Diniz e Abel Ferreira.

(theathletic.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE