Calciomercato Roma, dalla Turchia: derby con la Lazio per Gedson Fernandes. Il Besiktas chiede 13 milioni

Cresciuto nel Benfica, Gedson Fernandes sta trovando la sua consacrazione in Turchia dopo i passaggi per Tottenham, Galatasaray, Rizespor e, quest'anno, al Besiktas che lo ha pagato 6 milioni la scorsa estate. Centrocampista con qualità d'inserimento, il portoghese classe 1999 ha raccolto 26 partite e 4 assist in questa stagione.

Un rendimento che lo ha portato nel mirino di Roma e Lazio, in Serie A, oltre a Fulham, Aston Villa e Crystal Palace in Premier League. Secondo quanto riportato in Turchia, la richiesta è di 13 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita.