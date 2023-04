Sembra giunta al capolinea l'esperienza di David De Gea con la maglia del Manchester United. Il portiere spagnolo, con il contratto in scadenza giugno, non ha ancora trovato l'accordo con i Red Devils. Proprio per questo potrebbe rappresentare una soluzione per alcuni club, tra cui la Roma. Josè Mourinho ha già lavorato con lui e vorrebbe riabbracciarlo sebbene un ingaggio importante. Su di lui anche Juventus e PSG.

