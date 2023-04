Calciomercato Roma: contatti Nzola-Spezia per il rinnovo con via di uscita. Giallorossi alla finestra

In luce con i suoi 13 gol in 26 presenze in questa stagione di Serie A con la maglia dello Spezia, M'Bala Nzola ha attirato l'interesse di vari club in vista del mercato estivo: in Italia piace a Torino, Fiorentina, Udinese e Roma.

In queste settimane i dirigenti dello Spezia hanno avviato i contatti con gli agenti dell'attaccante classe 1996 per rinnovare di un'altra stagione il contratto in scadenza nel 2024. Secondo il sito dedicato alle trattative, il prolungamento potrebbe contenere una via di uscita, cioè un accordo per cedere Nzola ad una cifra prestabilita in caso di offerte da club importanti in estate.

calciomercato.com

