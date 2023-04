Calciomercato Roma: contatti con l'entourage di Nelson. Sul calciatore anche Atalanta e Rennes

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Roma. Secondo quanto riferito dal sito che si occupa di calciomercato, i giallorossi sarebbero interessati a Reiss Nelson dell'Arsenal e avrebbero già avuto un contatto con l'entourage del calciatore. Il classe '99 ha il contratto in scadenza a giugno e i Gunners non vorrebbero perderlo a zero, ma l'esterno offensivo piace a diverse società europee. Oltre al club giallorosso, anche l'Atalanta e il Rennes si sono mosse per il ventitreenne inglese, il quale ha già affrontato la Roma in occasione della finale di Conference League, quando lui si trovava in prestito al Feyenoord.

(tuttomercatoweb.com)

