Ufficiale: Balbo non è più l'allenatore dell'Estudiantes (FOTO)

L'avventura di Abel Balbo, ex attaccante della Roma, sulla panchina dell'Estudiantes è già terminata. Il cinquantaseienne ha diretto il club argentino per solamente sette gare, in cui ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ecco il comunicato ufficiale: "Dopo sette partite ufficiali, Abel Balbo non continuerà ad allenare l'Estudiantes. Lunedì pomeriggio l'ex attaccante era al Country Club per salutare i giocatori. I numeri indicano che con Balbo alla guida della squadra biancorossa, la squadra ha giocato sei partite di campionato. Ha ottenuto una vittoria (1-0 contro Godoy Cruz), due pareggi (1-1 con l'Arsenal e 1-1 contro il Sarmiento) e tre sconfitte (2-1 contro il Tigre e 1-0 con Lanús, e quella di venerdì scorso 2-0 a Santa Fe). Ha anche vinto l'unica partita giocata finora per la Coppa d'Argentina, in cui ha battuto l'Independiente de Chivilcoy 3-0.

Il primo allenamento di questa settimana è stato condotto da Pablo Quatrocchi , l'attuale allenatore della Primavera, insieme ai suoi collaboratori".

