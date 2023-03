Timur (vicepres. Galatasaray): "I bonus per Zaniolo sono legati ai nostri risultati in Champions League"

TV100 - Intervistato dalla testata turca, il vicepresidente del Galatasaray, Erden Timur, ha chiarito i dettagli del trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al club turco, fornendo in particolare diversi dettagli sui bonus che potrebbero scattare in favore de giallorossi.

Queste le sue parole:

"I bonus nel contratto di Zaniolo: 526mila euro se arriviamo agli ottavi di Champions League e Nicolò gioca il 50% di queste partite, 1 milione se arriviamo ai quarti di finale, 1,5 milioni se arriviamo in semifinale. Pagheremo 15 milioni di euro in cinque anni, a partire dal prossimo 15 novembre. I bonus vengono raggiunti in base ai successi nel torneo e alla percentuale di partite che Zaniolo gioca, solo così la cifra finale può diventare 30 milioni di euro. Lo abbiamo comprato per 15 milioni di euro, il Fenerbahce ha offerto più soldi di noi, ma avevamo già convinto il giocatore. L'offerta del Fenerbahce era di 16 milioni di euro di base fissa e arrivava a 21 milioni comprendendo i bonus".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE