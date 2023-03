Timur (vicepresidente Galatasaray): "La Roma aveva venduto Zaniolo al Bournemouth per 29 milioni più 4 di bonus, noi lo abbiamo pagato 15"

Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato durante la riunione annuale dell'assemblea generale e, tra i vari temi trattati, si è soffermato sull'acquisto di Nicolò Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni: "Zaniolo era stato venduto per 29 milioni di euro più 4 di bonus sei giorni prima che lo acquistassimo noi, poi il trasferimento è saltato. L'abbiamo comprato l'ultima sera per 15 milioni di euro, a metà prezzo, con un contratto di 5 anni e il primo pagamento a novembre. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo cercato le condizioni per il giocatore e la società pensando ai motivi per cui era saltata l'altra operazione. Abbiamo comprato un giocatore da 30 milioni per 15 milioni di euro perché il suo contratto sarebbe scaduto l'anno prossimo e perché ha lasciato Roma dopo una lite con la squadra e i suoi tifosi. Non un centesimo è uscito dalle nostre tasche. Con la Roma non avrebbe potuto giocare per 6 mesi e il suo contratto sarebbe scaduto l'anno successivo".